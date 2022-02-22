В Екатеринбург с олимпийским серебром вернулись Светлана Миронова и Ирина Казакевич

В Кольцово спортсменок встретил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и фанаты. Фото: ИА "Ночные новости"

Сегодня ночью в аэропорту Кольцово встретили олимпийских призёров — Светлану Миронову и Ирину Казакевич. Свердловские спортсменки взяли серебро в женской биатлонной эстафете 4х6 км.

Девушки вернулись из Пекина. Спортсменкам пришлось лететь около 10 часов через Москву. В Екатеринбурге они были уже в 1:38. По данным онлайн-табло Кольцово, это на 30 минут раньше, чем указано в расписании.

Фото: ИА "Ночные новости"

В столице Урала спортсменок встретил министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, а также фанаты и журналисты. Был даже оркестр.

Фото: ИА "Ночные новости"

Напомним, на Олимпиаде-2022 Свердловскую область представляли сразу несколько спортсменов — биатлонисты, шорт-трекисты и летающие лыжники (представители прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья). Однако главные надежды на награды Игр связывали с биатлонистками из Екатеринбурга — 24-летней Ириной Казакевич и 27-летней Светланой Мироновой.

Фото: ИА "Ночные новости"

"У обеих уральских биатлонисток при чистой стрельбе есть возможность побороться за высокие места в личных гонках", — отмечали в департаменте информполитики Свердловской области.

Добавим, 20 февраля состоялась церемония закрытия Олимпийских игр. Знамя сборной России нёс лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион, инструктор спортивной команды при управлении Уральского округа Росгвардии Александр Большунов.

По итогу Игр российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд.