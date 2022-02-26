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26 февраля 2022, 09:31

Всемирный саммит "СпортАккорд" отменён в Екатеринбурге

Ранее его переносили из-за пандемии. Фото: с сайта "СпортАккорд"

Ранее его переносили из-за пандемии. Фото: с сайта "СпортАккорд"

Переносившийся Всемирный саммит спорта и бизнеса "СпортАккорд" в итоге отменили. Он должен был пройти 15-20 мая 2022 года в Екатеринбурге.

Такое решение принял исполнительный комитет саммита.

"Исполнительный комитет SportAccord собрался сегодня и единогласно принял решение отменить Всемирный спортивно-деловой саммит SportAccord, 15–20 мая 2022 года в Екатеринбурге, Россия", — говорится в сообщении на сайте саммита.

Напомним, что ранее его переносили из-за пандемии. Изначально планировалось провести Всемирный саммит в мае 2021 года, затем дату изменили на ноябрь 2021 года, после чего — на 15–20 мая. Ожидалось, что на международный спортивный фестиваль в рамках саммита приедет президент России Владимир Путин.

Отметим, что "СпортАккорд" проводится каждый год в разных городах и объединяет представителей более 100 международных спортивных федераций. Россия принимала саммит в 2013 году в Санкт-Петербурге, в 2015-м — в Сочи.

Областная газета Свердловской области

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