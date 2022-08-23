"Уральский трубник" стал пятым в своей группе Кубка России. Фото: Пресс-служба ХК "Енисей"

Первоуральский клуб «Уральский трубник» завершил свое выступление в Кубке России. Команда заняла пятое место в группе «Восток» и не прошла в следующую стадию турнира.

Кубок России – турнир, предваряющий сезон в российской Суперлиге, – стал первым испытанием для «Уральского трубника» с новым руководством. Напомним, что в команде произошли изменения: президентом клуба стал депутат Законодательного собрания Свердловской области Виктор Бабенко, а Валерий Эйхвальд, занимавший этот пост в прошлом сезоне, занял должность спортивного директора.

На предсезонной пресс-конференции Виктор Бабенко заявил, что задача в Кубке России – попадание в четверку сильнейших в своей группе. Именно это дает право пройти в следующую, финальную стадию. «Трубник» этой цели не добился. Но посыпать голову пеплом рано.

В прошлом розыгрыше Кубка России первоуральцы заняли последнее место, заработав только одно очко.

В этот раз «Уральский трубник» начал с трех поражений. Команда без шансов проиграла хабаровскому «СКА-Нефтянику» (0:10), затем архангельскому «Воднику» (3:9) и прямому конкуренту – новосибирскому «Сибсельмашу» (5:7).

С первыми двумя командами у «Уральского трубника», откровенно говоря, шансов не было. Четырехкратный чемпион России последних лет из Хабаровска и один из лидеров Суперлиги вряд ли бы отдали очки. Тут можно было надеяться разве что на чудо, которого, конечно, не произошло. А вот «Сибсельмаш» остановился в прошлом сезоне Суперлиги ниже «Трубника». Игра на Кубке России получилась упорной, команды ушли на перерыв при счете 1:1. Да и затем обменивались голами, но на концовку первоуральцев уже не хватило.

Свои очки «Уральский трубник» набрал с уфимским «Кировцем» (7:6). Причем Виталий Брызгин вывел уральскую команду вперед за несколько минут до конца игры. Также команда сыграла вничью с иркутской «Байкал-Энергией» – 2:2, где игрок первоуральцев Пётр Цыганенко сравнял счет на 90-й минуте встречи.

Последняя игра Кубка России – против красноярского «Енисея» – далась «Трубнику» тоже непросто. В какой-то момент команда проигрывала 1:5 и смогла отыграть лишь два мяча. В итоге команда из Первоуральска набрала четыре очка и остановилась на пятом месте. Отрыв от четвертого – 5 очков.

Главный тренер «Уральского трубника» Олег Хайдаровотмечал тяжелый график – первые четыре игры прошли без выходных. Но также он сказал, что у команды виден прогресс, но видны и проблемы во взаимодействии при проведении атак.

Теперь команде нужно готовиться к сезону Суперлиги. Календаря еще нет, но первые игры обычно проходят в начале ноября.