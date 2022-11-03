Свердловчане завоевали еще четыре медали чемпионата России по дзюдо

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился четвертый день чемпионата России по дзюдо. Представители Свердловской области завоевали еще три награды турнира.

В категории до 48 кг у женщин в финал вышла Сабина Гилязова, которая представляет Свердловскую и Челябинскую области. В схватке за золото она встречалась с Ирэной Хубуловой из Санкт-Петербурга. Судьбу золота решил один бросок на "ваза-ари", который провела Сабина и стала чемпионкой России. В схватке за бронзовую медаль в этом весе встречались свердловчанка Кристина Дудина и Аина Моисеева, представляющая Свердловскую область и Республику Саха. Встреча получилась упорной, победительницей из нее вышла Аина Моисеева, занявшая третье место.

В категории до 52 кг у женщин в схватке за бронзу было еще одно противостояние свердловчанок: Оксана Кобелева боролась с Кариной Ефимовой. Кобелевой удалось провести результативный бросок и завоевать бронзовую медаль чемпионата России.

В категории свыше 100 кг в финал соревнований пробился Валерий Ендовицкий, представляющий Краснодарский край и Свердловскую область. Противостоял ему Инал Тасоев из Санкт-Петербурга. Исход встречи решился в дополнительное время, где Валерий провел зацеп, который судьи оценили на "ваза-ари". Таким образом, Ендовицкий стал чемпионом страны.

После четырех дней соревнований в активе сборной Свердловской области 10 наград. В первый день турнира серебро добыли Сахават Гаджиев (до 60 кг) и Алена Прокопенко (до 78 кг). Во второй день золотую медаль завоевала Дали Лилуашвили (до 63 кг), в этой же категории бронза досталась Екатерине Цыберт. Еще 2 бронзы принесли Яна Полякова (до 70 кг) и Яна Джумаева (до 57 кг).