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13 февраля 2022, 17:52

CAS 14 февраля объявит решение по допуску Камилы Валиевой к Олимпиаде

Камила Валиева

Камила Валиева продолжает выходить на тренировки в Пекине. Фото: с сайта Олимпийского комитета России, Александр Сафронов

В понедельник, 14 февраля, Спортивный арбитражный суд объявит решение по допуску российской фигуристки Камилы Валиевой к индивидуальным соревнованиям. Это произойдёт за день до старта короткой программы в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине.

Сегодня выездная панель CAS проводит слушания по делу о допинг-пробе спортсменки. В состав комиссии, которая занимается делом Камилы Валиевой, вошли арбитры из США, Словении и Италии — Джеффри Бенц, Фабио Иудика и Весна Бергант Ракочевич. Решение станет известно завтра во второй половине дня. Даже в случае допуска к индивидуальным соревнованиям разбирательство продолжится. Тем временем Камила Валиева продолжает выходить на тренировки.

Напомним, что 7 февраля 15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командном турнире. Однако церемония награждения пока не состоялась из-за допинг-скандала. Позднее стало известно, что проба, взятая у Камилы Валиевой 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин.

Российское антидопинговое агентство наложило временное отстранение на юную фигуристку, которое было оспорено. Однако в CAS поступили апелляции на это решение от Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев. Иск МОК адресован к РУСАДА, иск WADA — к РУСАДА и Камиле Валиевой, иск ISU — к РУСАДА, фигуристке и Олимпийскому комитету России.

Областная газета Свердловской области

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