Камила Валиева стала заслуженным мастером спорта России

Всего звание получили 10 человек. Фото: Александр Козик

Российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине, получили звание заслуженный мастер спорта. Среди них — юная фигуристка Камила Валиева.

Всего звание получили 10 человек. Кроме олимпийской чемпионки в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой, это бронзовый призёр в смешанной биатлонной эстафете Эдуард Латыпов, олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряные призёры в прыжках на лыжах с трамплина Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов, бронзовый призёр соревнований по фристайлу Анастасия Смирнова, биатлонистки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, завоевавшие серебро и бронзу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

Напомним, что 7 февраля 15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командном турнире. Однако церемония награждения не состоялась из-за допинг-скандала. Позднее стало известно, что проба, взятая у Камилы Валиевой 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. В ходе разбирательств САS допустил Камилу Валиеву к участию в Олимпиаде.

Напомним, что зимние Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля. По итогу российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд.