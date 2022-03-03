Темы дня

Спорт / Фигурное катание
3 марта 2022, 11:27

Камила Валиева стала заслуженным мастером спорта России

Камила Валиева

Всего звание получили 10 человек. Фото: Александр Козик

Российские спортсмены, участвовавшие в Олимпийских играх – 2022 в Пекине, получили звание заслуженный мастер спорта. Среди них  юная фигуристка Камила Валиева.

Всего звание получили 10 человек. Кроме олимпийской чемпионки в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой, это бронзовый призёр в смешанной биатлонной эстафете Эдуард Латыпов, олимпийский чемпион в командных соревнованиях по фигурному катанию Марк Кондратюк, серебряные призёры в прыжках на лыжах с трамплина Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов, бронзовый призёр соревнований по фристайлу Анастасия Смирнова, биатлонистки Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина, завоевавшие серебро и бронзу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта РФ.

Напомним, что 7 февраля 15-летняя фигуристка в составе сборной России завоевала золото в командном турнире. Однако церемония награждения не состоялась из-за допинг-скандала. Позднее стало известно, что проба, взятая у Камилы Валиевой 25 декабря, дала положительный результат на триметазидин. В ходе разбирательств САS допустил Камилу Валиеву к участию в Олимпиаде.

Напомним, что зимние Олимпийские игры проходили с 4 по 20 февраля. По итогу российская команда стала второй по количеству завоёванных медалей. Спортсмены взяли 32 медали (6 золотых, 12 серебряных, 14 бронзовых), обновив национальный рекорд.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.03.2022, 13:07 / Общество
В России выявили ещё 93 026 случаев коронавируса
03.03.2022, 12:57 / Общество
Turkish Airlines возобновляет рейсы Екатеринбург — Стамбул
03.03.2022, 12:28 / Спорт
Международный паралимпийский комитет отказал российским и белорусским спортсменам в участии в Играх-2022
03.03.2022, 12:10 / Общество
В Екатеринбурге сожгут 600 килограммов небезопасного мяса
03.03.2022, 12:03 / Общество
В Екатеринбурге стартует голосование за концепцию развития набережной от Ткачей до Лыжников