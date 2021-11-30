Николай Заварухин сменил Билла Питерса на посту главного тренера "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

В хоккейном клубе "Автомобилист" произошли кадровые изменения в тренерском штабе. Новым наставником екатеринбургской команды стал Николай Заварухин, ранее работавший ассистентом тренера в клубе.

Последние полтора сезона командой руководил канадский специалист Билл Питерс. Под его руководством в прошлом сезоне "Автомобилист" пробился в плей-офф с седьмого места в регулярном чемпионате, а в первом круге плей-офф уступил "Авангарду". В нынешнем сезоне екатеринбургский клуб также не радует результатами: на данный момент "шофёры" располагаются на восьмой позиции Восточной конференции.

- Перестановка в тренерском штабе в первую очередь, конечно, связана с неудовлетворительными результатами команды, это не те результаты и не та игра, которых ждут от нас болельщики. Контракт с Николаем Заварухиным подписан на полтора сезона, но прежде всего нужно нормализовать игру команды в текущем сезоне, всё-таки ещё достаточно игр, чтобы исправить положение в турнирной таблице и выполнять те задачи, которые стоят перед командой. С Биллом расстались в соответствии с регламентом КХЛ, желаем ему удачи в дальнейшей карьере, - рассказал "Областной газете" директор "Автомобилиста" Максим Рябков.

Николай Заварухин уже не первый сезон работает в Екатеринбурге. С 2017 по 2019 он был ассистентом в тренерском штабе Андрея Мартемьянова, после чего возглавил "Сибирь". Стоит отметить, что с "Сибирью" в сезоне 2019/2020 он выбил из первого раунда плей-офф "Автомобилист".

Контракт со специалистом действует до 30 апреля 2023 года. Помогать Николаю Заварухину в тренерском штабе будут ассистенты главного тренера Герман Титов и Игорь Уланов, тренер вратарей Константин Власов, а также тренер по ОФП Алексей Селивёрстов.