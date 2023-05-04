Спектакль о военных врачах поставили в Уральском медицинском университете

Идея поставить спектакль о военных врачах принадлежит ректору УГМУ Ольге Ковтун. Фото: Светлана Хисматуллина

Документальный спектакль "Судьбы и годы", посвященный военным врачам, поставили в Уральском государственном медицинском университете (УГМУ). Постановка основана на реальных событиях и рассказывает о перипетиях судеб молодых докторов, спасших тысячи бойцов в годы Великой Отечественной войны, рассказали в пресс-службе вуза.

"Под звуки пролетающих снарядов, на пределе сил, они спасали человеческие жизни, совершая ежедневный подвиг. Истинный профессионализм, высокие моральные качества и самоотверженность докторов помогли вернуть в строй сотни тысяч бойцов Красной Армии и приблизить долгожданную Победу. Наш спектакль — дань уважения светлой памяти военным докторам", — подчеркнула ректор УГМУ Ольга Ковтун, которой принадлежит идея постановки.

Сюжет спектакля основан на воспоминаниях первых студентов и преподавателей Свердловского медицинского института. К постановке готовились около года. Создателями были изучены архивные материалы, а также найдены уникальные фотографии первых выпускников и преподавателей института.

"Мы узнали из архива о том, что у первого выпуска не было выпускного вечера, так как многие были мобилизованы. В ходе спектакля на экране была показана лента-хроника событий военных лет, воспоминаний преподавателей, выпускников, которые внесли свой вклад в Победу. Нам есть кем гордиться и кого не нужно забывать", — подчеркнул режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Бабушкин.

В годы Великой Отечественной войны в Свердловском государственном медицинском институте был создан единый факультет, где для фронта были подготовлены более 2 000 врачей. С войны не вернулись 70 выпускников и 4 преподавателя.

В спектакле задействовали студентов университета. Многие признали, что с интересом погрузились в историю, узнав о непростых судьбах врачей.

"Удивительно, какой силой духа обладали молодые врачи, которые были отправлены на фронт. Безусловно, их биографии — это пример для поколения будущих врачей", — отметила студентка УГМУ Камилла Галиуллина.

Напомним, ко Дню Победы Свердловский театр драмы подготовил два премьерных спектакля.

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