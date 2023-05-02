Ко Дню Победы Свердловский театр драмы подготовил два премьерных спектакля

В основу спектакля "Летят журавли" режиссера Дмитрия Зимина лег одноименный фильм Михаила Калатозова. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловском академическом театре драмы к 9 Мая подготовлены 2 премьеры — "Летят журавли" и "А зори здесь тихие". Спектакли можно посмотреть по "Пушкинской карте". Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Сейчас, по моим наблюдениям, наступило время возврата к советской драматургии, которая была несправедливо отброшена после распада страны, когда все бросились осваивать ранее запрещенные западные тексты. Сейчас же пришло осознание того, что многие советские тексты по праву могут считаться классикой и не только входить в учебники, но и быть актуальными на сегодняшней сцене", — рассказал директор Свердловского академического театра драмы Алексей Бадаев.

В основу спектакля "Летят журавли" режиссера Дмитрия Зимина лег одноименный фильм Михаила Калатозова по пьесе Виктора Розова "Вечно живые". Это история семьи, которая находится в эвакуации на Урале. Показ пройдет 8 мая.

7 мая зрители увидят премьеру спектакля "А зори здесь тихие" режиссера Петра Куртова по повести Бориса Васильева. Постановка расскажет о подвиге девушек, которые ценой своей жизни обезвредили отряд фашистов.

Напомним, в преддверии Дня Победы свердловские школьники и студенты участвуют в памятных акциях.

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