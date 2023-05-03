"Вокзал Памяти" открыли в Екатеринбурге

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга создали народный мемориал с портретами участников Великой Отечественной войны. Фотографии разместили на 12 полотнищах высотой в 10 метров, которые закрепили на фасаде здания, передает журналист "Областной газеты".
На стене помещены снимки уральцев, ушедших на фронт с вокзала Екатеринбурга, в том числе работников Свердловской железной дороги.
"В этом году на полотнах размещены 850 снимков. В черно-белом формате — фотографии погибших в Великой Отечественной войне, в цветном — вернувшихся", — рассказал начальник железнодорожного вокзала Екатеринбурга Илья Сазонов.
Полотнища с историческими фото размещены в рамках проекта "Вокзал Памяти", который Свердловская магистраль реализует с 2020 года. Соавторами стали уральцы, чьи родственники уходили на войну не только с вокзала Свердловска, а также из Перми, Тюмени, Ишима. Жителям было предложено направлять снимки фронтовиков, их истории и биографию на сайт ВокзалПамяти.рф. Таким образом было собрано свыше 1,5 тысячи фотографий.
"Нужно было проверить факты, привести фото в порядок, отпечатать. Типография работала без перерыва две ночи. Слезы наворачиваются, когда ты видишь лица на этих полотнах, ты понимаешь, что многие из них не вернулись с войны", — рассказала руководитель компании "Мастерская чудес" Александра Нахимова, которая помогала в оформлении "Стены Памяти" на вокзале в Екатеринбурге.
По 350 фотографий размещены на фасадах вокзалов в Перми и Тюмени, 150 портретов появились в Ишиме.
Напомним, в Свердловской области курсирует "Эшелон Победы".
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