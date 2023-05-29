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29 мая 2023, 16:17

Мероприятия "Библионочи-2023" посетили более 45 тысяч свердловчан

"Библионочь-2023"

В "Библионочи-2023" активно участвовали модельные библиотеки Свердловской области. Фото: Борис Ярков

Во Всероссийской акции "Библионочь-2023", которая прошла в Свердловской области 27 мая, приняли участие более 45 тысяч уральцев. На 700 площадках региона было организовано более 2 тысяч мероприятий, около 3 тысяч человек получили читательские билеты библиотек.

В "Библионочи-2023" активно участвовали модельные библиотеки Свердловской области, которые были открыты в регионе с 2019 по 2023 годы в рамках национального проекта "Культура". Об этом сообщает департамент информационной политики региона. Так, библиотека семейного чтения в Березовском организовала интерактивную игру "Миры Владислава Крапивина" и показала диафильм-шоу "В гостях у сказки".

Сельская библиотека в поселке Студенческом (филиал "Белоярской центральной районной библиотеки") провела открытый урок литературы по творчеству Константина Ушинского "Читаем вместе", урок творчества "Корабли и капитаны" и игротеку "Школьная спортплощадка".

Районная детская библиотека Пышминского городского округа придумала квест-игру "Учение с приключениями", краеведческую игру "Век учи — век учись" и "Школу ремесленников", где можно было обучиться азам гончарного дела и лозоплетения, шитью игрушек и росписи посуды.

В Первоуральске сотрудники филиала Централизованной библиотечной системы приготовили виртуальное путешествие "Ветер и паруса" с использованием шлемов виртуальной реальности, викторину "Педагог-писатель, писатель-педагог", литературную игру по пьесе Александра Островского "Гроза".

Библиотека № 13 Каменска-Уральского показала театрализованное представление по произведениям Льва Толстого и провела семейный квест "Все будет класс!".

Напомним, в этом году "Библионочь" была посвящена объявленному Президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника. Также в ее рамках прошли мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Александра Островского и Константина Ушинского, 135-летию Антона Макаренко, 85-летию со дня рождения Владислава Крапивина.

В Свердловской области в последние 4 года открылись 19 модельных библиотек. Каждая из них имеет свою концепцию и современный дизайн. Для посетителей работают обширные книжные фонды, зона Wi-Fi, предусмотрены места для индивидуальной работы за компьютером и тихого чтения, зоны для групповых занятий и проведения мероприятий. В 2023 году обновленные библиотеки появятся в Дегтярске, Верхней Салде, Косулино, поселке Энергетиков Серовского городского округа и в Первоуральске.

Ранее "Областная газета" писала, что к Всероссийской акции "Библионочь-2023" присоединятся 682 свердловских библиотеки.

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