Питерский художник изобразил себя с гусем на стене лицея в Екатеринбурге

Мурал расположен на здании по адресу ул. Народной Воли, 21. Фото: пресс-служба фестиваля

Художник из Санкт-Петербурга Кирилл Бородин принял участие в международном фестивале "Стенограффия". Его работа появилась на стене лицея № 173 (ул. Народной Воли, 21).

Мурал представляет собой автопортрет художника, который держит гуся. При этом птица, смотрящая на зрителя, является визуальным центром арт-объекта, а образ художника уведен на второй план.

"Изначально "Автопортрет с гусем" был написан в 2016 году на Академической даче имени Репина под впечатлением рассказа одной девушки, у которой в детстве был гусь-охранник. Вот и я подумал, классно было бы иметь такого. <...> На фестивале я доверился колоссальному опыту организаторов, которые посоветовали взять именно этот холст в качестве эскиза для воплощения на стене", — передают слова художник пресс-служба фестиваля.

Кирилл Бородин — художник из Кургана. В данный момент Кирилл живет и работает на два города — Екатеринбург и Санкт-Петербург. Является членом Союза художников России. Творчество в его жизни появилось еще в 2008 году. В 2012 он был номинирован на премию фонда Петра Кончаловского.

Добавим, накануне мы писали о мурале от сербского художника. Изображение мужчины, который чистит яблоко, можно увидеть на доме № 56А по улице Малышева.

Мурал – огромное изображение, которое нанесено на стену здания.

Напомним, в прошлом году в рамках фестиваля уличного искусства было представлено несколько муралов. В том числе на ул. Шейнкмана, 57 появилось изображение девушки с телефоном. Лисицу, окутанную живописными ягодами и листьями, разместили на стену дома № 10 по Банковскому переулку. А грациозную лошадь – на торце здания по ул. 8 Марта, 7.

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