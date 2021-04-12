«Слоны» розданы. Прецедент есть

"Дорогие товарищи!" кинокритики признали лучшим фильмом 2020 года. Кадр из фильма "Дорогие товарищи!", реж. А.Кончаловский

В минувшие выходные была вручена премия Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый слон» за 2020 год. Лучшим фильмом признали «Дорогих товарищей!» Андрея Кончаловского. В свою очередь, работа уроженца Свердловска Дмитрия Геллера «Хозяйка Медной горы» получила награду как лучший анимационный фильм.

«Белый слон», берущий начало с 1998 года, в этот раз вписал в свою историю новую строку. Отдельной номинацией, названной как «Событие года», организаторы отметили Алексея Навального за «серию документальных фильмов-расследований». Это остро воспринял главный герой предстоящего ещё на тот момент «Белого слона» - Андрей Кончаловский. Мастер отечественного кино назвал такое решение ошибочным и просил снять свою картину с рассмотрения.

Но выяснилось, что регламент премии такой вариант вообще не предусматривает. То есть отказаться от «Слона» можно, но снять картину с голосования – нет. Оргкомитет ответил Кончаловскому, что в любом случае «факт присуждения премии останется в истории российской кинокритики и российского кинематографа, как и прецедент отказа от неё автором фильма».

В итоге Андрею Кончаловскому вручили награду за лучший фильм. Его статуэтка, если он решит её забрать, будет храниться в редакции журнала «Искусство кино».

За режиссёрскую работу отметили Дмитрия Давыдова, снявшего на своей родине, в Якутии, фильм «Пугало». Главная актриса этой картины – Валентина Чыскыырай-Романова – была награждена за лучшую женскую роль. Сценарную награду получил Михаил Сегал («Глубже!»), а исполнитель главной роли в этом фильме Александр Паль стал «Лучшим актёром».

Лучшим документальным фильмом признали «Гунду» Виктора Косаковского. Филиппа Юрьева и его «Китобой» отметили за лучший дебют.

Дмитрий Геллер, начинавший свой творческий путь на Свердловской киностудии, продолжает собирать призы за свою анимационную работу. «Хозяйка Медной горы» уже была отмечена на самом престижном национальном фестивале анимации – Суздальском, также на «Золотом орле», Большом фестивале мультфильмов, «Окне в Европу» и других смотрах. Теперь у Дмитрия и его «Хозяйки» есть и «Белый слон».

Кстати, за вклад в искусство кино тоже наградили художника-мультипликатора Андрея Хржановского с работой «Нос, или Заговор «не таких».

Лауреаты «Белого слона» за 2020 год: Лучший фильм – «Дорогие товарищи!», реж. Андрей Кончаловский.

– «Дорогие товарищи!», реж. Андрей Кончаловский. Лучшая режиссёрская работа - Дмитрий Давыдов («Пугало»).

- Дмитрий Давыдов («Пугало»). Лучший сценарий – Михаил Сегал («Глубже!»).

– Михаил Сегал («Глубже!»). Лучшая операторская работа – Ирина Уральская («Блокадный дневник»).

– Ирина Уральская («Блокадный дневник»). Лучшая работа художника - Александр Загоскин («Серебряные коньки»).

- Александр Загоскин («Серебряные коньки»). Лучшая музыка к фильму – Анна Друбич («Гипноз»).

– Анна Друбич («Гипноз»). Лучшая главная мужская роль - Александр Паль («Глубже!»).

- Александр Паль («Глубже!»). Лучшая главная женская роль – Валентина Чыскыырай-Романова («Пугало»).

– Валентина Чыскыырай-Романова («Пугало»). Лучшая роль второго плана – Виктория Исакова («Человек из Подольска»).

– Виктория Исакова («Человек из Подольска»). Лучший полнометражный дебют – «Kitoboy», реж. Филипп Юрьев.

– «Kitoboy», реж. Филипп Юрьев. Лучший документальный фильм - «Гунда», реж. Виктор Косаковский.

- «Гунда», реж. Виктор Косаковский. Лучший анимационный фильм - «Хозяйка Медной горы», реж. Дмитрий Геллер.

- «Хозяйка Медной горы», реж. Дмитрий Геллер. Лучший короткометражный фильм - «Мы — значит», реж. Игорь Марченко.

«Мы — значит», реж. Игорь Марченко. Лучший телесериал – «Псих», реж. Фёдор Бондарчук.

«Псих», реж. Фёдор Бондарчук. Премия молодых «Голос» - «Год белой луны», реж. Максим Печерский.

- «Год белой луны», реж. Максим Печерский. Приз имени Мирона Черненко - Клара Исаева за многолетнюю киноведческую и педагогическую деятельность.

Клара Исаева за многолетнюю киноведческую и педагогическую деятельность. Приз за вклад в искусство кино – Андрей Хржановский («Нос, или Заговор «не таких«»).

– Андрей Хржановский («Нос, или Заговор «не таких«»). Событие года – Проект «Дау», реж. Илья Хржановский.

– Проект «Дау», реж. Илья Хржановский. Событие года - Алексей Навальный и его творческий коллектив за серию новаторских документальных фильмов-расследований.

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