Один из последних больших релизов осени – "Лётчик" с Петром Фёдоровым в главной роли. Фото: Кинокомпания «Централ Партнершип»

27 августа отмечается День российского кино. Подходящий способ его отметить – посмотреть отечественные фильмы. В предстоящую осень в прокате будет сразу несколько интересных картин. «Облгазета» рассказывает о премьерах, на которые стоит обратить внимание.

Лето подходит к концу, и прогноз, кажется, сбылся. Российский прокат просел за три летних месяца. Как мы уже писали ранее, громких отечественных релизов на лето, в общем, и не пришлось. Был «Бендер» (две картины «Бендер: Начало» и «Бендер: Золото империи») – амбициозный проект от компании Александра Цекало, показывающий молодость «Великого комбинатора». Обе части попадали в топ-12 картин по кассовым сборам по итогам июня и июля, но цифры показывали скромные – 31 (за «Начало») и 23 (за «Золото империи») миллиона рублей. Не всем, выходит, пришлась по душе додуманная за Ильфа и Петрова история. Картина «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (детский фильм с закадровым рассказом Константина Хабенского и Чулпан Хаматовой) в июне стал десятым по сборам на территории страны. Но цифра также не самая большая – 34,7 млн рублей.

Но впереди осень, на которую приходится сразу несколько громких премьер. И начнётся всё с «Петровых в гриппе».

Пойти на «Дело»

Новая картина Кирилла Серебренникова, снятая по роману уральского писателя Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», уже побывала в основной программе Каннского кинофестиваля. В Екатеринбурге её увидят чуть раньше проката – 31 августа в Ельцин Центре. Но билетов уже не достать – они были раскуплены за несколько часов после старта продаж. Все остальные смогут посмотреть фильм с 9 сентября.

Мы уже многократно рассказывали и о фильме, и о романе, в котором семья Петровых заболевает гриппом и начинается целый ворох странных событий. Несколько лет назад роман стал настоящей сенсацией и сейчас дождался своей экранизации, которую сам режиссёр называет очень личной и важной.

В сентябре нужно обратить внимание ещё на две картины. Обе выйдут в прокат 23 сентября. Первая – это «Иван Денисович» Глеба Панфилова. Драма, в основе которой – известное произведение Александра Солженицына, спустя несколько лет съёмок и производства дошла до зрителя. В главной роли Ивана Шухова – Филипп Янковский. Глеб Панфилов (и сам он этого не скрывает) несколько дополнил рассказ Солженицына. В частности, включил предысторию попадания Шухова в лагерь и сцены войны. Режиссёр отмечал, что это не противоречит первоисточнику и органично связывает рассказ и сценарий.

Вторая картина – это «Дело» Алексея Германа-младшего. Её тоже показали на последних Каннах, и ею же 27 августа откроют фестиваль «Окно в Европу». Это история профессора-филолога Давида Гурамовича, обвинившего мэра города (неназванного) в краже денег, а тот в отместку сфабриковал на него дело, и профессор отправляется под домашний арест. Все советуют пойти на мировую, но Давид решает довести дело до конца… В картине снялись Мераб Нинидзе, Анна Михалкова, Александр Паль, Роза Хайруллина, Александра Бортич.

В октябре – «Купе»

С 7 октября в прокате «Общага» – дебют успешного оператора Романа Васьянова по роману Алексея Иванова. История про свердловское общежитие, где происходит самоубийство одной из студенток и это переворачивает жизнь обитателей. Потенциальный хит осени, который сначала представят на «Кинотавре». А в главных ролях Ирина Старшенбаум и Никита Ефремов.

Актёр и продюсер Игорь Угольников вновь вернулся в режиссуру. 21 октября в прокат выйдет его новая картина «Учёности плоды» с Сергеем Безруковым. В основе сюжета реальная история Марии Шиллер, которая в разгар войны приезжает в оккупированное немцами село Михайловское в музей Пушкина, чтобы вести просветительскую работу среди солдат вермахта и местных крестьян.

28 октября в прокате один из самых ожидаемых фильмов – «Купе номер 6» Юхо Куосманена. Ожидаемым он стал после всё тех же прошедших Канн, где картине присудили Гран-при. Фильм финско-российского производства, снят в России (при поддержке нашего Министерства культуры) и повествует об археологе из Финляндии Лоре, которая садится в поезд до Мурманска и встречает там брутального Лёху (в исполнении Юры Борисова). С ним и придётся делить одно купе, слушать пьяные рассказы и в итоге понимать, что любая внешность бывает обманчива.

А вот в ноябре, к слову, больших премьер не так много. 4 ноября должен выйти «Лётчик» Рената Давлетьярова. Это история про пилота Николая Комлева (его сыграл Пётр Фёдоров), упавшего вместе со своим самолётом и выжившего в лесу. Здесь, конечно, явно видна отсылка к Алексею Маресьеву и произведению Бориса Полевого. Но авторы фильма этого и не скрывают и предлагают посмотреть на эту уникальную историю в кино.