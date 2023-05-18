Ночь музеев в Свердловской области пройдет на 235 площадках

В Екатеринбурге в Ночь музеев будет работать рекордное количество выставочных пространств. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале Ночь музеев пройдет на 235 площадках. 126 офлайн-программ можно будет посетить бесплатно. По "Пушкинской карте" доступны 49 музеев.

По словам первого заместителя министра культуры Свердловской области Юлии Прытковой, во всероссийской акции смогут принять участие люди с любыми возможностями здоровья. Более 30 площадок будут использовать инклюзивные форматы — жестовый язык, тифлокомментарии, представят тактильные экспонаты. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Для тех, кто останется дома, сообщество "Культура Урала" реализует проект "Музейные истории" в соцсети "ВКонтакте". С 20 часов на площадке будут осуществляться прямые включения из музеев", — рассказала Юлия Прыткова.

В Екатеринбурге в Ночь музеев будет работать рекордное количество выставочных пространств — 140. По информации руководителя городского управления культуры Ильи Маркова, площадки можно будет посетить по единому билету. Его стоимость — 300 рублей. Он будет действовать как 5 входных билетов в отдельные музеи. Сейчас единый билет продается в кассе Музея истории Екатеринбурга. А в день проведения Ночи музеев в Екатеринбурге, 20 мая, его можно будет приобрести в Инфоцентре возле Водонапорной башни или купить через партнеров проекта TicketLand.

В этом году акция посвящена объявленному президентом России Владимиром Путиным Году педагога и наставника. Гости Ночи музеев в том числе станут участниками необычных уроков. Например, Литературно-мемориальный музей Д. Н. Мамина-Сибиряка в Висиме подготовил школьную программу в стиле XVIII–XIX веков. Посетителям предложат решить задачу, с которой не смог справиться Дмитрий Мамин-Сибиряк, написать письмо гусиным пером, опробовать в деле другие письменные принадлежности.

В Арамильском городском музее посетители создадут картину из крученой нити. В Туринском краеведческом музее пройдут уроки по фехтованию от сибирских мастеров-наставников. Красноуфимский краеведческий музей подготовил интерактивную выставку о предметах досуга крестьянских детей прошлого. В краеведческом музее Заречного гости окунутся в советскую эпоху с театральными сценками из школьной жизни, школьными шлягерами, мастер-классами по химии, рисованию и домоводству.

Многие свердловские музеи проведут мероприятия к 300-летию Екатеринбурга. Литературный музей Степана Щипачева в Богдановиче презентует выставку живописи "На улицах Екатеринбурга".

Верхнепышминский исторический музей подготовил программу-поздравление "От верхнепышминцев — Екатеринбургу". Универсальный гастрольный театр "Театрум" проведет театрализованный концерт "Свердловский рок 2.0". В фойе можно будет рассмотреть афиши, плакаты и пластинки, иллюстрирующие творчество членов Свердловского рок-клуба.

В Ирбитском историко-этнографическом музее пройдет интеллектуально-развлекательная программа "Из Ирбита в Екатеринбург". Невьянский государственный историко-архитектурный музей откроет интерактивную площадку "Связь городов и поколений", проведет театрализованную экскурсию "Демидов и Татищев. Исторический батл". Михайловский краеведческий музей для детей организует развлекательный квест "Екатеринбург от А до Я".

В Екатеринбурге в Водонапорной башне на Плотинке в Ночь музеев будут собирать идеи горожан для новой капсулы времени, которая будет заложена в Екатеринбурге 18 ноября 2023 года.

Среди новых площадок — школьные музеи, Центр развития творчества Полевского, станция Флюс под Первоуральском и Сбербанк, который представит новый экскурсионный маршрут об истории развития банковского дела на Урале.

Для школьников будут организованы 3 автобусных тура:

в Ирбитский государственный музей изобразительных искусств и Ирбитский государственный музей мотоциклов;

в Нижний Тагил с посещением Музея подносного промысла "Дом Худояровых" Нижнетагильского музея-заповедника "Горнозаводской Урал";

в Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества и народного искусства им. И. Д. Самойлова.

Старт Ночи музеев будет дан в Музее истории и археологии Урала 20 мая в 18:00. Информация обо всех мероприятиях и условиях их посещения опубликована на сайтах проекта.

Напомним, ранее мэр Екатеринбурга пригласил в Ночь музеев на экскурсию в администрацию.

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