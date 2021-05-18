«Запрещённые барабанщики» исполнят хиты в стиле латино на Ural Music Night

Ранее группа «Запрещённые барабанщики» становилась рок-хедлайнером фестиваля. Фото: Александр Ёжъ Осипов, предоставлено организаторами фестиваля.

Российская рок-группа «Запрещённые барабанщики» станет гостем Ural Music Night. На площадке «Территория культуры» (Тургенева, 22) музыканты исполнят свою программу в стиле латино.

Для этого они пригласили известного перкуссиониста Олега Шарра, сообщают организаторы фестиваля. Помимо «Запрещённых барабанщиков» на указанной сцене выступят фанк-группа из Израиля Funk’n'Stein, московский коллектив «Андреграунд» и екатеринбуржцы Lollypop Lorry.

«Ежегодно фанковая сцена – одна из самых ярких. Это музыка для музыкантов и для ценителей: для людей, которые любят танцевать, отдаваться ритмам и не останавливаться ни на секунду», – рассказывает про сцену «Территория культуры» эксперт площадки Александр Ашбель.

Напомним, группа «Запрещённые барабанщики» становилась рок-хедлайнером фестиваля Ural Music Night в 2019 году.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести офлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

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