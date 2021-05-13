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Культура / Музыка
13 мая 2021, 11:45

Клава Кока и Татьяна Овсиенко выступят на Ural Music Night

Клава Кока и Татьяна Овсиенко

Клава Кока выступил на Платинке, а Татьяна Овсиенко - на ул. Вайнера. Фото: кадр из записей с YouTube-каналов певиц.

Названы новые хедлайнеры Ural Music Night - 2021. На двух площадках выступят поп-звёзды разных поколений.

Как рассказали организаторы, в Историческом сквере на Плотинке развернётся площадка JMART-GikKon Stage. Её хедлайнером станет артистка лейбла Black Star Клава Кока. Вместе с ней выступят молодые исполнители: "Айскрим Харт", Soika, Soufee, Кирилл Медников, SOLOMONA и другие.

На пересечении улиц Вайнера – Попова появится площадка "Дисколенд". На ней выступят авторы суперхитов 80-х и 90-х годов: Татьяна Овсиенко, группы "АНОНС", "Божья Коровка" и "Электронный мальчик".

"Популярная музыка 90-х и современная поп-музыка наряду с классикой и джазом такая же часть праздника жизни, молодёжь услышит своих кумиров, а старшее поколение окунётся в приятную ностальгию", – отметил директор фестиваля Евгений Горенбург.

В 2021 году Ural Music Night состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 тысяч гостей, провести оффлайн- и онлайн-концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Добавим, ранее был сформирован полный список участников Ural Music Night – 2021. В него попали группы из Белоруссии, Украины, Великобритании, Германии, Израиля и многих городов России.

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Названы хедлайнеры этноплощадки Ural Music Night.

Названы площадки Ural Music Night с народной и этнической музыкой.

Областная газета Свердловской области

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