Владимир Путин напомнил, чем питается народ, и потребовал прекратить рост цен на продукты

Ситуацию с ростом цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука глава государства назвал недопустимой. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с Правительством по экономическим вопросам 9 декабря напомнил, чем питаются россияне, и потребовал за неделю принять меры для прекращения роста цен на продукты. Кадры с совещания показаны в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Наши граждане в большинстве своём, в Москве и в Петербурге – там, конечно, заказывают Болоньезе, – у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего», – приводятся слова российского лидера.

По словам главы государства, цены на макаронные изделия выросли на 10,5 процентов – и продолжают подрастать вместе с другими базовыми продуктами. Наибольшие темпы роста в мире отмечаются на растительное масло - 30,8%. В России цены на него выросли на 23.8%.

Ситуацию с ростом цен на такие продукты, как макароны, сахар и мука глава государства назвал недопустимой.

«Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов», - заявил глава государства, подчеркнув, что рассчитывает на эффективные меры и результат в самое ближайшее время.

Владимир Путин в ходе совмещения также раскритиковал главу Минэкономразвития РФ Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.

«Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины - а вы мне сказки рассказываете здесь», - приводит реакцию Президента на доклад Максима Решетникова ТАСС.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», 9 декабря Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен. Российский лидер также подчеркнул, что рост цен никак не связан с пандемией коронавируса.

На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

Накануне премьер-министр РФ утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

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