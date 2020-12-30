На поддержку российских хлебопёков и мукомолов выделили 4,7 миллиарда рублей

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России выделило 4,7 млрд рублей на поддержку мукомолов и хлебопёков. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, российским производителям муки, хлеба и хлебобулочных изделий частично компенсируют затраты на закупку зерна и реализацию готовой продукции.

Средства поступят в региональные бюджеты и позволят сохранить на приемлемом уровне цены на хлеб и хлебобулочные изделия. 2,9 млрд рублей пойдёт на приобретение продовольственной пшеницы и 1,8 млрд рублей – на выплату возмещений хлебопекарным предприятиям.

Напомним, ранее в России утвердили правила поддержки хлебопёков.

Решение о поддержке хлебопёков и мукомолов входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный по поручению Президента России Владимира Путина.

Напомним, 9 декабря глава государства провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Президент России заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

15 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.