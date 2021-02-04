Глава Минэкономразвития России заявил о стабилизации цен на сахар и масло

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, на которой обсуждались ситуация на продовольственном рынке. Глава министерства заявил, что цены на масло и сахар стабилизировались.
Максим Решетников сказал, что решение вопросов с ростом цен на социально значимые товары находится у министерства в приоритете. В период с декабря по февраль, по поручению главы государства, был реализован целый комплекс мер.
"Те индикативные цены, которые обозначили, в целом выполняются, налоговая служба это контролирует, Росстат подтверждает. У нас цены на сахар снизились от пиков середины декабря, цены на подсолнечное масло сейчас стабилизировались", - передаёт слова Максима Решетникова пресс-служба Кремля.
Такого результата удалось добиться благодаря программе льготного кредитования для производителей сахара и экспортной пошлине на семена подсолнечника. По словам главы Минэкономразвития, в конце прошлого года также были введены пошлины на экспорт кормовой базы и квоты на вывоз зерна.
"Но что показало начало года? Начало года показало, что этих мер оказалось недостаточно, потому что у нас если рост цен на российскую пшеницу на мировых рынках с октября по декабрь – плюс 20%, то с середины декабря по середину января – еще плюс 12%", - отметил Максим Решетников.
В свою очередь, Владимир Путин подчеркнул, что ситуация на мировом рынке продовольствия продолжает усугубляться.
Напомним, что меры по регулированию цен на продукты в России были озвучены Максимом Решетниковым в середине декабря 2020 года. Среди них:
- Установление с 15 февраля по 30 июня 2021 года квоты на экспорт зерновых в размере 17,5 млн тонн;
- Введение на такой же срок вывозной таможенной пошлины в размере 25 евро внутри квоты и 50% - сверх квоты, но не менее 100 евро;
- Предоставление субсидии мукомолам на возмещение части затрат при покупке пшеницы и хлебопёкам на возмещение затрат при покупке муки.
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