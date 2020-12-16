Цены на продукты заморозят до Урала включительно

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России введёт фиксированные цены на масло и сахар на территории до Урала включительно. В Сибири, на Дальнем Востоке и Крайнем Севере появятся повышающие поправочные коэффициенты.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил заместитель главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

По словам замминистра, такое решение связано с тем, что в регионах, находящиеся за Уралом, «достаточно дорогая логистика, и плечо доставки от производителей и сахара, и масла достаточно большое».

Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты.

В частности, один из документов касается спецсоглашений, которые будут заключены Минсельхозом с производителями и торговыми сетями. Ожидается, что соглашения помогут снизить и поддерживать на приемлемом уровне цены на наиболее востребованные товары, в том числе на сахар и подсолнечное масло - до 46 рублей и 110 рублей в рознице соответственно. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года.

Ожидается, что документы будут опубликованы позднее.

Напомним, 9 декабря Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались вопросы ценообразования на продукты. Глава государства заявил, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил остановить рост цен.

На следующий день, 10 декабря, Михаил Мишустин взял этот вопрос под личный контроль. Премьер-министр поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями. В минувшие выходные глава правительства утвердил состав межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары.

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