Свердловские власти увеличат расходы бюджета на здравоохранение

В Свердловской области есть необходимые ресурсы, чтобы внести поправки в бюджет текущего года. Фото: Галина Соловьева

На заседании правительства Свердловской области утверждено предложение регионального минфина по увеличению доходной и расходной частей бюджета. Этому способствует стабильная финансовая ситуация на Среднем Урале и позитивный прогноз по налогу на прибыль организаций. В частности, планируется увеличить расходы на здравоохранение.

"Сегодня в Свердловской области есть необходимые ресурсы, чтобы внести поправки в бюджет текущего года. Предлагаем увеличить прогноз по доходам на 28,2 миллиарда рублей. На эту же сумму будет увеличен прогноз по расходам. Это позволит направить дополнительные средства на социальную поддержку и повышение качества жизни свердловчан", — приводит слова министра финансов Свердловской области Александра Старкова департамент информационной политики региона.

Предполагается направить 500 миллионов рублей на реконструкцию здания терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы, более 900 миллионов — на финансовую поддержку других учреждений здравоохранения. Дополнительные средства закладываются также на лечение онкологических больных.

Три миллиарда рублей благодаря новой форме поддержки регионов из федерального бюджета планируется направить на опережающее финансирование строительства новых капитальных объектов. Это позволит раньше срока сдать объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры в Свердловской области. Дополнительно предусматривается 861,1 миллиона рублей на повышение доступности железнодорожных пригородных перевозок. На индексацию и повышение заработной платы врачам, учителям, соцработникам и иным категориям работников бюджетной сферы заложено 10 миллиардов рублей.

В результате изменений доходы Свердловской области в 2023 году составят 382,6 миллиарда рублей, расходы — 402,2 миллиарда рублей. Объем дефицита не меняется.

Предложения правительства направлены на рассмотрение в Законодательное собрание Свердловской области.

Ранее "Областная газета" писала, что губернатор Евгений Куйвашев заявил о лидирующих позициях Свердловской области по ключевым показателям социально-экономического развития.

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