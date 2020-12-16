В Свердловской области утверждён план по предупреждению африканской чумы свиней на три года

На свиноводческих предприятиях должен быть введён безвыгульный режима содержания свиней. Фото: Павел Ворожцов.

В Свердловской области утвердили план мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней (АЧС) на 2021 — 2023 годы. Поводом для этого послужил обнаруженный недавно случай завоза опасного вируса в регион.

План утверждён соответствующим распоряжением правительства Свердловской области. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В план включены такие мероприятия, как распространение информации об африканской чуме свиней, организация телефонных горячих линий для обработки тревожных сигналов от граждан, исследования сывороток крови домашних свиней и диких кабанов на наличие вируса, определение маршрутов движения транспорта в обход заражённых территорий.

Кроме того, на свиноводческих предприятиях должен быть введён безвыгульный режим содержания свиней. Нельзя скармливать животным отходы, не прошедшие термическую обработку. Каждый квартал следует проводить учёт поголовья свиней и на постоянной основе страховать его. Обязательным является проведение иммунизации свиней против инфекционных заболеваний.

Также в документе сказано о необходимости определения мест для экстренного уничтожения туш павших животных, проведения тренировок по ликвидации АЧС и проверок мест торговли поросятами.

Напомним, в начале декабря на территории Среднего Урала ввели карантин по АЧС. Инфекцию нашли в цехе по переработке и реализации мяса в Нижнем Тагиле. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал комиссию по ликвидации очагов заразных болезней у животных. К настоящему моменту карантин в Нижнем Тагиле отменён.