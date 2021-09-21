Свердловские строительные компании потребовали повысить стоимость госконтрактов

Возможность увеличивать цену контрактов на 30% предоставило Правительство РФ. Фото: Галина Соловьёва

Строительные компании обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой в кратчайшие сроки принять документ, который позволит увеличить стоимость уже заключённых государственных контрактов. Если этого не произойдёт, возникнет риск прекращения строительных работ на муниципальных объектах, заявляют они.

Письмо в адрес главы региона направили Уральское объединение строителей и Лига проектных организаций (в которые входит свыше 2 тысяч компаний). Главу Среднего Урала просят принять областной акт, предусматривающий возможность увеличения стоимости контракта на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт, а также на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия до 30% по обоюдному согласию сторон.

Данная мера позволит строителям справиться с кризисом на рынке и компенсировать финансовые потери, возникшие на фоне взрывного роста цен на стройматериалы, отдельные категории которых в течение текущего года подорожали в полтора раза и более. Так, по данным Росстата, обрезная доска подорожала на 69,16%, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 77,42%, металлочерепица - на 54,57%.

Как писала «Областная газета», по словам начальника отдела по борьбе с картелями управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области Ольги Смирновой, на Среднем Урале рост цен на стройматериалы не связан со злоупотреблением производителями своим положением на рынке. Повышение объясняется ростом цен на сырьё и энергоресурсы.

«Почему до сих пор строительные подрядчики несут расходы сверх сметы? Почему малый и средний бизнес Свердловской области не получает поддержки? Если в Свердловской области не появится нормативный акт, случится катастрофа – может остановиться строительство муниципальных объектов, произойдёт серьёзный срыв сроков производства работ», - подчеркнул генеральный директор Уральского объединения строителей, член правления Лиги проектных организаций Сергей Ренжин.

Напомним, в августе Правительство РФ разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство до 30%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщала пресс-служба кабмина. Данная мера призвана компенсировать дополнительные расходы застройщиков, которые вызваны существенным подорожанием строительных материалов. В Свердловской области ситуацией всерьёз обеспокоены и застройщики, и муниципальные власти. Подробнее читайте в материале «ОГ».