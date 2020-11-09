Темы дня

Политика / Политика в России
9 ноября 2020, 14:01

Михаил Мишустин предложил кандидатуры на должности вице-премьера и нескольких министров

Александр Новак

Десятым заместителем председателя кабмина может стать экс-министр энергетики Александр Новак. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на должности вице-премьера и пятерых федеральных министров. Десятым заместителем председателя кабмина может стать экс-министр энергетики Александр Новак.

"Речь идёт о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака. Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете, многие из вас с ним давно и плотно работают", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Также премьер-министр предложил следующие кандидатуры:

  • Министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин - на должность министра строительства и ЖКХ;
  • Министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - на должность министра природных ресурсов и экологии;
  • Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев - на должность министра транспорта;
  • Глава "РусГидро" Николай Шульгинов - на должность министра энергетики;
  • Глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Михаил Мишустин подчеркнул, что предложенные кандидаты хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы, а также все они имеют большой опыт в решении задач в разных отраслях. Также глава кабмина поблагодарил экс-главу минтранспорта Евгения Дитриха, экс-главу министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и экс-министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева за совместную работу.

Напомним, 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трёх федеральных министров. Кроме того, глава государства отправил в отставку полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова. На его должность был назначен Владимир Якушев.

В пятницу, 6 ноября, российский лидер подписал федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". В частности, документ предусматривает новый порядок формирования кабмина с учётом принятых поправок в Конституцию​​​. А сегодня Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров РФ до 10.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.11.2020, 23:27 / Спорт
Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы в Казани
10.11.2020, 21:51 / Общество
Президент России заявил о намерении продолжать модернизацию ядерной триады
10.11.2020, 20:52 / Культура
На 73-м году жизни скончался актёр Александр Лукаш
10.11.2020, 20:14 / Спорт
Боксёр из Екатеринбурга Марк Урванов сразится за титул чемпиона мира WBA
10.11.2020, 20:02 / Общество
В Свердловскую область идёт похолодание до -15°С