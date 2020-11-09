Михаил Мишустин предложил кандидатуры на должности вице-премьера и нескольких министров

Десятым заместителем председателя кабмина может стать экс-министр энергетики Александр Новак. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на должности вице-премьера и пятерых федеральных министров. Десятым заместителем председателя кабмина может стать экс-министр энергетики Александр Новак.

"Речь идёт о предложении назначить заместителем председателя правительства Александра Валентиновича Новака. Думаю, он не нуждается в отдельном представлении. Вы все его хорошо знаете, многие из вас с ним давно и плотно работают", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Также премьер-министр предложил следующие кандидатуры:

Министр строительства Татарстана Ирек Файзуллин - на должность министра строительства и ЖКХ;

Министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов - на должность министра природных ресурсов и экологии;

Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев - на должность министра транспорта;

Глава "РусГидро" Николай Шульгинов - на должность министра энергетики;

Глава Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков - на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Михаил Мишустин подчеркнул, что предложенные кандидаты хорошо зарекомендовали себя на предыдущих местах работы, а также все они имеют большой опыт в решении задач в разных отраслях. Также глава кабмина поблагодарил экс-главу минтранспорта Евгения Дитриха, экс-главу министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина и экс-министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева за совместную работу.

Напомним, 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трёх федеральных министров. Кроме того, глава государства отправил в отставку полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова. На его должность был назначен Владимир Якушев.

В пятницу, 6 ноября, российский лидер подписал федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". В частности, документ предусматривает новый порядок формирования кабмина с учётом принятых поправок в Конституцию​​​. А сегодня Владимир Путин подписал указ об увеличении числа вице-премьеров РФ до 10.