Темы дня

Политика / Политика Свердловской области
1 марта 2021, 18:49

В свердловском отделении «Единой России» заявили о готовности к праймериз

Единая Россия

Региональное отделение полностью готово к проведению предварительного голосования. Фото: Владимир Мартьянов.

Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сообщил о готовности провести предварительное голосование максимально открыто. В партии ждут «много новых лиц».

«Региональное отделение полностью готово к проведению предварительного голосования. Сейчас, после объявления о старте процедуры, мы сформируем оргкомитет и приступаем к работе», - заявил лидер свердловских единороссов.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе встречи с председателем партии Дмитрием Медведевым предложил проводить предварительное голосование "Единой России" по открытой модели. Участвовать в праймериз смогут все избиратели, тогда они пройдут максимально открыто и конкурентно. Дмитрий Медведев это решение поддержал.

По словам секретаря свердловского реготделения, модель предварительного голосования, когда кандидатов от партии определяют избиратели, придает максимальную открытость и легитимность процедуре.

«В условиях жесткой конкуренции участники смогут максимально проявить себя, что позволит выявить истинных лидеров общественного мнения, среди которых может оказаться много новых лиц», - сказал Виктор Шептий.

Читайте также:

Кандидаты в кандидаты: как партии выбирают тех, кого выдвигают на выборы.

Ответственным за свердловских единороссов на выборах-2021 выбран Максим Иванов.

Сергей Бидонько выдвинется на участие в праймериз "Единой России" в Госдуму

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
01.03.2021, 18:57 / Культура
В кинотеатрах Свердловской области увеличили заполняемость до 75%
01.03.2021, 18:49 / Политика
В свердловском отделении «Единой России» заявили о готовности к праймериз
01.03.2021, 18:40 / Общество
В России разрабатывают два препарата для борьбы с новыми штаммами COVID-19
01.03.2021, 18:13 / Общество
В Свердловской области вновь продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
01.03.2021, 17:45 / Экономика
Средняя зарплата свердловчан в 2020 году составила 43,2 тысячи рублей