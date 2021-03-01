В свердловском отделении «Единой России» заявили о готовности к праймериз

Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий сообщил о готовности провести предварительное голосование максимально открыто. В партии ждут «много новых лиц».
«Региональное отделение полностью готово к проведению предварительного голосования. Сейчас, после объявления о старте процедуры, мы сформируем оргкомитет и приступаем к работе», - заявил лидер свердловских единороссов.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе встречи с председателем партии Дмитрием Медведевым предложил проводить предварительное голосование "Единой России" по открытой модели. Участвовать в праймериз смогут все избиратели, тогда они пройдут максимально открыто и конкурентно. Дмитрий Медведев это решение поддержал.
По словам секретаря свердловского реготделения, модель предварительного голосования, когда кандидатов от партии определяют избиратели, придает максимальную открытость и легитимность процедуре.
«В условиях жесткой конкуренции участники смогут максимально проявить себя, что позволит выявить истинных лидеров общественного мнения, среди которых может оказаться много новых лиц», - сказал Виктор Шептий.
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