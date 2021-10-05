Назначен полномочный представитель губернатора Свердловской области в Заксобрании

Михаил Ершов в предыдущем созыве депутат возглавлял комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назначил Михаила Ершова полпредом губернатора и правительства Свердловской области в региональном Заксобрании. В предыдущем созыве депутат возглавлял комитет по региональной политике и развитию местного самоуправления.

Решение о назначении было озвучено 5 октября в ходе рабочей встречи губернатора с председателем свердловского Заксобрания Людмилой Бабушкиной и депутатом Михаилом Ершовым.

"Михаил Павлович Ершов обладает большим опытом управленческой работы, начиная с муниципальной службы. Работал управляющим Горнозаводским управленческим округом. Был депутатом. Знает и регион, и особенности работы Законодательного собрания. Знаю Михаила Павловича как высокого профессионала. Я уверен, что это назначение сыграет очень важную роль в целом для Свердловской области", - приводит департамент информполитики Свердловской области слова Евгения Куйвашева.

Людмила Бабушкина поддержала это решение и отметила, что в предыдущем созыве Михаил Ершов внёс большой вклад в развитие региональной политики, в решение вопросов развития местного самоуправления.

Досье Михаил Ершов - уроженец Нижнего Тагила. Окончил Уральскую академию госслужбы при Президенте (г. Екатеринбург). Работал директором Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, гендиректором спорткомплекса "Юность" в Нижнем Тагиле, возглавлял комитет по физической культуре и спорту администрации города. Десять лет был главой Ленинского района Нижнего Тагила. С 21 декабря 2010 года Указом губернатора Свердловской области Михаил Ершов был назначен на должность управляющего Горнозаводским управленческим округом, членом Правительства Свердловской области. Пять лет назад был избран депутатом областного Заксобрания. Женат, четверо детей, восемь внуков.

Напомним, что свердловчане выбирали депутатов нового созыва Заксобрания в ходе трёхдневного голосования - с 17 по 19 сентября. "Областная газета" публиковала окончательный список депутатов Заксобрания Свердловской области. Областной парламент будет пятипартийным. 28 сентября избранные парламентарии получили свои депутатские мандаты.

Первое заседание пройдёт в эту пятницу, 8 октября. Депутатам предстоит выбрать председателя Заксобрания и делегировать одного из парламентариев в Совет Федерации.

Ранее региональный политсовет "Единой России" рекомендовал Людмилу Бабушкину на пост председателя свердловского Заксобрания. Кандидатура экс-мэра Екатеринбурга, бывшего первого замглавы региона, избранного депутата Александра Высокинского была поддержана на пост сенатора.