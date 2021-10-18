Дмитрий Ионин будет курировать работу минцифры и мининвеста Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Дмитрий Ионин с 18 октября приступил к выполнению обязанностей заместителя губернатора Свердловской области. Глава региона поручил ему курировать работу министерства цифрового развития и связи и министерства инвестиций и развития.

Он также будет выстраивать взаимодействие указанных областных министерств с органами федеральной власти для привлечения средств по программам, связанным с цифровым развитием, и отраслям, которые будут выбраны приоритетными с точки зрения инвестдеятельности. Об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Напомним, что документ о назначении Дмитрия Ионина замгубернатора подписал на прошлой неделе Евгений Куйвашев. До этого работу минцифры Свердловской области курировал замглавы региона Олег Чемезов, в начале октября он стал и. о. вице-губернатора. За работой мининвеста следил первый замгубернатора Александр Высокинский. В сентябре он получил мандат депутата областного Заксобрания, а затем был делегирован в Совет Федерации РФ.

Добавим, что Дмитрий Ионин - уроженец Свердловска. Ему 36 лет. Он окончил факультет международных отношений Уральского государственного университета в 2005 году. В 2011 и 2016 годах был избран депутатом Законодательного Собрания Свердловской области, с 1 ноября 2017 года работал в составе депутатского корпуса Госдумы VII созыва.

Перед выборами в этом году кандидат в депутаты Госдумы РФ от партии "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Ионин считался главным оппонентом единоросса Сергея Чепикова, который баллотировался по округу №170. Однако в середине августа он принял решение сняться с выборов по одномандатному округу.