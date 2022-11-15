Сергей Пересторонин назначен министром промышленности и науки Свердловской области

Региональное министерство промышленности и науки Сергей Пересторонин возглавляет с 2016 года. Фото: Алексей Кунилов

Глава региона Евгений Куйвашев назначил на пост министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина. Соответствующий указ подписан 15 ноября.

Как сообщает областной департамент информполитики, благодаря Сергею Пересторонину Средний Урал находится в числе субъектов РФ, лидирующих по промышленному развитию. Министру удалось выстроить эффективную связь с федеральным Минпромторгом, промышленными компаниями и бизнесом для решения важных стратегических задач.

На развитие промышленности Свердловской области было привлечено 107 млрд рублей, из которых 44,5 млрд поступили за 9 месяцев 2022 года. В регионе запущено и модернизировано 164 производства, что позволило создать около 7 тыс. рабочих мест.

Сергей Пересторонин родился в Свердловске. С 1986 года служил в органах ФСИН и МВД, а в 2010 году занял пост первого замруководителя администрации губернатора Свердловской области. Через два года Сергей Пересторонин получил должность заместителя гендиректора ЗАО "Уралсевергаз", а еще через год — пост руководителя администрации губернатора Свердловской области. Региональное министерство промышленности и науки Сергей Пересторонин возглавляет с 2016 года.

Напомним, 19 сентября правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку в связи с вступлением Евгения Куйвашева в должность губернатора. 18 октября губернатор утвердил своих заместителей и глав шести министерств. 3 ноября были утверждены еще четыре министра.