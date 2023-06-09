В Свердловской области назначены дополнительные выборы

Для проведения дополнительных выборов действует схема одномандатных избирательных округов. Фото: Павел Ворожцов

На заседании региональной Избирательной комиссии 9 июня были назначены дополнительные выборы депутата Законодательного собрания Свердловской области по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13. Они пройдут 10 сентября 2023 года — в единый день голосования.

Как сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Свердловской области, для проведения дополнительных выборов действует схема одномандатных избирательных округов. Она утверждена постановлением регионального Законодательного собрания на момент проведения очередных выборов.

По состоянию на 1 января 2023 года в избирательном округе № 13 зарегистрировано 123 036 избирателей.

На выборах будут задействованы 7 территориальных избирательных комиссий (ТИК): Байкаловская, Ирбитская, Слободо-Туринская, Таборинская, Тавдинская, Тугулымская районные и Ирбитская городская ТИК. Для избирателей этих муниципальных образований будут работать 183 постоянных участковых избирательных комиссии.

Отметим, что избирательная кампания стартует с момента официального опубликования постановления о назначении выборов.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области в преддверии единого дня голосования заработал Центр общественного наблюдения.

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