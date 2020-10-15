ЕС ввёл санкции против шести российских чиновников из-за ситуации с Алексеем Навальным

Попавшим в чёрный список запрещён въезд в ЕС, их финансовые активы в европейских банках будут заморожены. Фото: флаг Евросоюза

Евросоюз ввёл санкции в отношении России по делу Алексея Навального. В чёрный список вошли шесть чиновников и Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологий.

Ограничительные меры введены в отношении:

директора ФСБ Александра Бортникова,

первого замглавы администрации Президента РФ Сергея Кириенко,

начальника управления президента по внутренней политике Андрея Ярина,

замминистра обороны Алексея Криворучко и Павла Попова,

полпреда Президента России в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Теперь им запрещён въезд в ЕС, их финансовые активы в европейских банках будут заморожены.

"В этих условиях представляет резонным заключить, что отравление Алексея Навального было возможно только с ведома данных чиновников", - приводит ТАСС мотивировку введения санкций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что Россия проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими интересами.

Россияне включены в чёрный список в рамках созданного Евросоюзом специального режима за применение химического оружия. Ранее в него были включены фигуранты дела Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов. К слову, вслед за ЕС санкции против российских чиновников ввела Великобритания.

В августе этого года главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо во время перелёта из Томска в Москву. Его госпитализировали в омскую больницу. Пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш сообщала об отравлении, а также о том, что Алексей Навальный пребывает в состоянии комы. Пациент был перевезён в одну из клиник Германии. Правительство ФРГ заявило о наличии в организме Навального следов яда из группы "Новичок". 10 сентября появились сообщения о том, что глава ФБК вышел из комы и пришёл в себя. В конце сентября его выписали из больницы.

Читайте также:

Россия задала ЕС девять вопросов по ситуации с Алексеем Навальным.

Великобритания не смогла доказать причастность России к отравлению Скрипалей.