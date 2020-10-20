Глава Бишкека уходит в отставку и планирует баллотироваться в парламент Киргизии

По словам Азиза Суракматова, уход с поста мэра связан с его желанием баллотироваться в парламент страны. Фото: скриншот с трансляция пресс-конференции мэра Бишкека.

Глава столицы Киргизии Азиз Суракматов провёл пресс-конференцию, в ходе которой официально заявил о своём уходе с поста мэра Бишкека. По его словам, это связано с желанием баллотироваться в парламент страны.

Как сообщает "Российская газета", перед подачей заявления об уходе в отставку Азиз Суракматов назначил Наримана Тюлеева первым вице-мэром Бишкека. Сейчас он вступил в должность исполняющего обязанности главы муниципалитета. С 2008 по 2010 год Нариман Тюлеев возглавлял администрацию столицы Киргизии.

"Я несколько дней уговаривал Наримана Тюлеева стать первым вице-мэром. Вчера в полночь он согласился. Мы с ним ранее успешно работали в тандеме, я многому у него научился", - рассказал Азиз Суракматов во время пресс-конференции.

Напомним, 4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. В ночь на 6 октября демонстранты, не согласные с итогами голосования, захватили в Бишкеке здание парламента (там же находится администрация президента), здания правительства, мэрии и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии объявил прошедшие парламентские выборы недействительными. После этого в отставку ушли премьер-министр и правительство страны, был утверждён новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым.

15 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку, а его полномочия перешли новому премьер-министру. Жогорку Канеш (парламент) Киргизии принял отставку главы государства 16 октября.

Вчера ЦИК Киргизии сообщил, что повторные парламентские выборы должны пройти 20 декабря, чтобы их результаты были подведены до конца текущего года. Окончательной даты проведения повторных выборов в парламент страны пока нет.