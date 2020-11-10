Владимир Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября

Владимир Путин: "Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о полном прекращении огня. Режим в Нагорном Карабахе начал действовать с полуночи.

Стороны должны будут остановиться на занятых позициях. Минобороны РФ направит в зону конфликта около двух тысяч российских миротворцев. Пограничные службы нашей страны проконтролируют разблокировку транспортного сообщения региона.

Азербаджан и Армения должны начать обмен военнопленными и телами. Под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев премещённые люди возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы.

"Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - говорится также в заявлении Владимира Путина, размещённом на сайте Кремля.

Полный текст заявления Президента РФ Владимира Путина: