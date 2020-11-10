Владимир Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября

Президент России Владимир Путин подписал заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о полном прекращении огня. Режим в Нагорном Карабахе начал действовать с полуночи.
Стороны должны будут остановиться на занятых позициях. Минобороны РФ направит в зону конфликта около двух тысяч российских миротворцев. Пограничные службы нашей страны проконтролируют разблокировку транспортного сообщения региона.
Азербаджан и Армения должны начать обмен военнопленными и телами. Под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев премещённые люди возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы.
"Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - говорится также в заявлении Владимира Путина, размещённом на сайте Кремля.
27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.
Напомним, что в начале октября после первых переговоров в Москве стороны объявляли о прекращении огня в гуманитарных целях.
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На возрастание военной угрозы Россия отвечает повышением обороноспособности.
Полный текст заявления Президента РФ Владимира Путина: