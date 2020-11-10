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10 ноября 2020, 07:51

Владимир Путин заявил о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября

Владимир Путин

Владимир Путин: "Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха". Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал заявление с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном о полном прекращении огня. Режим в Нагорном Карабахе начал действовать с полуночи.

Стороны должны будут остановиться на занятых позициях. Минобороны РФ направит в зону конфликта около двух тысяч российских миротворцев. Пограничные службы нашей страны проконтролируют разблокировку транспортного сообщения региона.

Азербаджан и Армения должны начать обмен военнопленными и телами. Под контролем Верховного комиссара ООН по делам беженцев премещённые люди возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы.

"Исходим из того, что достигнутые договорённости создадут необходимые условия для долгосрочного и полноформатного урегулирования кризиса вокруг Нагорного Карабаха на справедливой основе и в интересах армянского и азербайджанского народов", - говорится также в заявлении Владимира Путина, размещённом на сайте Кремля.

27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

Напомним, что в начале октября после первых переговоров в Москве стороны объявляли о прекращении огня в гуманитарных целях.

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На возрастание военной угрозы Россия отвечает повышением обороноспособности.

Полный текст заявления Президента РФ Владимира Путина:

Фото: с сайта Кремля
Областная газета Свердловской области

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