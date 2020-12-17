Президент РФ высказался о неспокойной политической ситуации в странах СНГ

Лидер РФ считает, что события, происходящие в странах СНГ, стали результатом поиска своего пути. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Киргизии, Белоруссии и Молдавии. Лидер РФ считает, что события, происходящие в странах СНГ, стали результатом поиска своего пути.

"В Киргизии это впервые что ли? Там постоянно забегают вперёд в попытках наладить жизнь по примеру европейских стран", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что в Киргизии в этом году после парламентских выборов в отставку ушли премьер-министр и правительство страны. Был утверждён новый состав правительства во главе с Садыром Жапаровым. 15 октября президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку, а его полномочия перешли новому премьер-министру.

По поводу ситуации в Белоруссии Владимир Путин считает, что "надо дать возможность белорусам спокойно решить внутриполитические вопросы без вмешательства извне".

"Белорусскую оппозицию поддерживают зарубежные силы, из этого никогда ничего хорошего не получается. Всё, что вброшено извне, работает не как успокоитель ситуации, а как взрывное устройство. И это не помогает никогда", - уверен Владимир Путин.

Избранному президенту Республики Молдова Майе Санду лидер РФ пожелал успехов. При этом Владимир Путин отметил, что она как представитель новой политической силы не сказала ничего нового.