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12 апреля 2021, 12:39

Киргизия станет президентской республикой

Голосование

За внесение поправок в конституцию проголосовали 79% избирателей. Фото: Владимир Мартьянов.

Более 1,3 млн жителей Киргизии приняли участие в референдуме по внесению поправок в основной закон государства, согласно которым страна станет президентской республикой. За внесение поправок в конституцию проголосовали 79% избирателей.

По информации на сайте ЦИК Киргизии, для успешного завершения голосования в нём должны были принять участие не менее 30% от внесённых в списки 3,6 млн избирателей - около 1,1 млн человек. В референдуме приняли участие 37,4% избирателей, что составляет порядка 1,34 млн рублей.

До референдума Киргизия оставалась единственной страной в Центральной Азии, где действовала сильная парламентская система, способная повлиять на решения не только кабмина, но и главы государства. Депутаты парламента могли самостоятельно предлагать и утверждать состав и структуру правительства.

После референдума президент получит полномочия, которые позволят ему иметь полный контроль над кабмином, включая возможность назначать и отправлять в отставку министров. Обязанности председателя правительства будет выполнять глава администрации президента. Помимо этого глава государства получит возможность баллотироваться на два пятилетних срока вместо одного шестилетнего.

Напомним, 4 октября 2020 года в Киргизии состоялись парламентские выборы. В ночь на 6 октября не согласные с результатами голосования захватили здание парламента в Бишкеке, где находится администрация президента, а также здания кабмина, мэрии Бишкека и генпрокуратуры. Позднее ЦИК Киргизии признал прошедшие парламентские выборы недействительными, а правительство страны ушло в отставку в полном составе. 15 октября предыдущий президент республики Сооронбай Жээнбеков тоже подал в отставку. Полномочия президента Киргизии перешли к премьеру-министру Садыру Жапарову.

После этого на 11 января 2021 года были назначены досрочные выборы лидера государства. По итогам голосования президентом Киргизии признали Садыра Жапарова.

Областная газета Свердловской области

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