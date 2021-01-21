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21 января 2021, 10:46

Алексей Орлов подал заявку на конкурс на пост главы Екатеринбурга

Алексей Орлов

Алексей Орлов подал заявку на конкурс на пост главы Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва.

Временно исполняющий обязанности мэра Екатеринбурга Алексей Орлов подал документы на участие в конкурсе на должность главы города. Это произошло за день до завершения приёма заявок.

Об этом "Областной газете" сообщили в пресс-службе горадминистрации. В свою очередь в пресс-службе гордумы Екатеринбурге рассказали, что всего было подано 17 заявок. Имена кандидатов не разглашаются.

"По положению о конкурсе до первых заседаний конкурсной комиссии разглашать имена кандидатов мы не можем. Если они захотят, то сами могут заявить о своём участии", – отметили в пресс-службе гордумы.

Добавим, подачу заявки Алексей Орлов анонсирован накануне. В ходе интервью в программе "Акцент" он отметил, что самое главное было "сформировать и подготовить для жителей Екатеринбурга, для бизнеса уральской столицы план первоочередных мероприятий", которые необходимы, чтобы город развивался и становился комфортнее и безопаснее для жизни.

Приём документов от кандидатов на пост главы города стартовал 11 января. Все желающие могут заявить о себе до 22 января. Сам конкурс состоится 1 февраля. Утвердить нового мэра гордума планирует уже 9 февраля.

Напомним, в конце прошлого года стало известно, что мэр Екатеринбурга Александр Высокинский написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Депутаты гордумы приняли его отставку и объявили конкурс на пост главы города. Врио главы уральской столицы стал Алексей Орлов, который был назначен первым вице-мэром 21 декабря.

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Областная газета Свердловской области

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