Гордума Екатеринбурга выбрала трёх основных кандидатов на пост мэра

Конкурсная комиссия единогласно рекомендовала избрать на пост мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Фото: Павел Ворожцов.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга определила шорт-лист, куда вошли три претендента. Члены комиссии единогласно рекомендовали избрать в качестве мэра уральской столицы Алексея Орлова.

Помимо врип главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в шорт-лист вошли депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев и глава Ленинского района города Дмитрий Ноженко.

Члены конкурсной комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать Алексея Орлова на должность мэра Екатеринбурга. Михаил Зубарев и Дмитрий Ноженко получили по одному голосу "за", четыре "против". Ещё один член комиссии решил воздержаться.

Напомним, собеседования кандидатов на пост главы города стартовали 1 февраля. На должность претендовали 43 участника.

Отметим, что в состав конкурсной комиссии вошли первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства - директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора и правительства - директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин, а также замглавы региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников.

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