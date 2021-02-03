Темы дня

Политика / Политика в Екатеринбурге
3 февраля 2021, 16:15

Гордума Екатеринбурга выбрала трёх основных кандидатов на пост мэра

Алексей Орлов

Конкурсная комиссия единогласно рекомендовала избрать на пост мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Фото: Павел Ворожцов.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Екатеринбурга определила шорт-лист, куда вошли три претендента. Члены комиссии единогласно рекомендовали избрать в качестве мэра уральской столицы Алексея Орлова.

Помимо врип главы Екатеринбурга Алексея Орлова, в шорт-лист вошли депутат Заксобрания Свердловской области Михаил Зубарев и глава Ленинского района города Дмитрий Ноженко.

Члены конкурсной комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать Алексея Орлова на должность мэра Екатеринбурга. Михаил Зубарев и Дмитрий Ноженко получили по одному голосу "за", четыре "против". Ещё один член комиссии решил воздержаться.

Напомним, собеседования кандидатов на пост главы города стартовали 1 февраля. На должность претендовали 43 участника.

Отметим, что в состав конкурсной комиссии вошли первый замруководителя аппарата губернатора Свердловской области и правительства - директор департамента по местному самоуправлению губернатора и правительства Вадим Дубичев, замруководителя аппарата губернатора и правительства - директор государственно-правового департамента губернатора и правительства Игорь Ромшин, а также замглавы региона - руководитель аппарата губернатора и правительства Валерий Чайников

Читайте также:

Снег, добро и мусор: о чём говорили основные кандидаты в мэры Екатеринбурга во второй день собеседований.

Свердловские единороссы договорились, кого поддержат на выборах главы Екатеринбурга.

Сюжет

Смена власти в Екатеринбурге
Следим за кадровыми перестановками в администрации столицы Урала.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.02.2021, 16:49 / Общество
Для качканарской горбольницы закупили два новых аппарата ИВЛ
03.02.2021, 16:32 / Общество
Павел Креков прокомментировал вероятность новых ограничений для кафе и ресторанов
03.02.2021, 16:22 / Политика
Свердловские единороссы договорились, кого поддержат на выборах главы Екатеринбурга
03.02.2021, 16:15 / Политика
Гордума Екатеринбурга выбрала трёх основных кандидатов на пост мэра
03.02.2021, 15:56 / Общество
Пандемия не помешала свердловчанам вовремя платить взносы на капремонт