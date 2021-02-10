Алексей Орлов вступил в должность эра Екатеринбурга

В мэрии Екатеринбурга проходит торжественное вступление в должность нового градоначальника Алексея Орлова. Фото: Юра Петухов.

Сегодня в мэрии Екатеринбурга проходит торжественное вступление в должность нового градоначальника Алексея Орлова. Участие в мероприятие приняли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, а также бывшие мэры города Аркадий Чернецкий (член Совета Федерации РФ) и Александр Высокинский (ныне первый замгубернатора) и другие известные люди региона.

За час до церемонии в горадминистрации оповестили, что мэр принял решение пустить всех аккредитованных на брифинг журналистов на церемонию вступления в должность.

Мероприятие стартовало в 17:05. Военнослужащие, ротные почётного караула вынесли устав Екатеринбурга и торжественный знак главы Екатеринбурга. После этого прозвучал гимн России.

Первое слово взял председатель гордумы Игорь Володин. Он поприветствовал собравшихся и напомнил, что вчера, 9 февраля, на заседании городской думы мэром был выбран Алексей Орлов, который с конца прошлого года занимал пост временно исполняющего полномочия мэра. «За» проголосовал 31 человек, ещё двое - воздержались.