Школьники будут учиться очно и без масок, а работники кино остались без подарка на свой профессиональный праздник:самое интересное в номере «Облгазеты» за 26 августа

Школьники будут учиться очно и без масок, а работники кино остались без подарка на свой профессиональный праздник:самое интересное в номере «Облгазеты» за 26 августа

Доброе утро, дорогие читатели!

Вчера, 25 августа, в Свердловской области прошёл региональный августовский педсовет. Главная новость: учёба начнётся 1 сентября в очном формате и без масок (их ношение обязательно только для работников столовых).

А вот в вузах области ситуация другая. Часть студентов начнут учиться очно, часть - дистанционно.

Два года назад в Невьянске при Уральском горнозаводском колледже по инициативе губернатора Евгения Куйвашева была открыта Уральская инженерная школа. Колледж получил для организации школы дополнительное просторное здание и восемь миллионов рублей на оборудование. Ещё два миллиона рублей внесли партнёры – работодатели, имеющие виды на выпускников. И вот – школа выпустила первых своих воспитанников – 60 человек, которые имеют не только среднее образование, но и рабочие разряды по нескольким специальностям.

Пробы воды, сделанные эти летом в северных уральских реках, вновь показали кратное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) разных металлов. Директор заповедника «Денежкин Камень» и эксперт общественной организации «Живой Шемур» Анна Квашнина уже несколько лет бьёт тревогу по этому поводу. Каковы шансы на исправление ситуации? Тем более что в тех краях появилась ещё одна горнорудная компания, которая уже начала вскрышные работы.

Завтра, 27 августа, отмечается День российского кино. Однако в нашей области праздничным настроение представителей индустрии да и зрителей не назовёшь – к сожалению, решение об открытии залов пока не принято. 25 августа, после заседания оперативного штаба по коронавирусу заместитель губернатора Павел Креков отметил, что предпосылки для открытия зрелищных учреждений формируются, и возможно, уже на следующем заседании оперштаба решение по открытию кинотеатров будет положительным. А пока "ОГ" пообщалась с представителями отрасли и узнала, как они готовятся к открытию, какова кадровая ситуация и насколько изменится репертуарная политика.