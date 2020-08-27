В двух свердловских епархиях сменился руководитель, больные диабетом уже несколько месяцев не могут получить бесплатные лекарства, а преступность среди несовершеннолетних упала: самое интересное в номере «Облгазеты» за 26 августа

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С момента введения в Свердловской области режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса прошло почти полгода. Это повод оценить не только успешность борьбы с пандемией, но и то, как наша область приспособилась к новым экономическим условиям. "Облгазета" обратилась к исследователям региональной экономики с просьбой высказать своё мнение на этот счёт и, по возможности, поделиться первыми прогнозами. Первой откликнулась профессор кафедры региональной, муниципальной экономики и управления УрГЭУ, доктор экономических наук Наталья Новикова.

Большие изменения произошли в церковной жизни Свердловской области. Епископ Невьянский и Нижнетагильский Евгений (в миру Алексей Кульберг), который прослужил на Среднем Урале 8 лет, назначен викарием (помощником) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. Место отца Евгения во главе Невьянской и Нижнетагильской епархии займёт епископ Алексий (Орлов), который ранее возглавлял Серовкую и Краснотурьинскую епархию.

Уже несколько месяцев в аптеках Свердловской области отказываются бесплатно по льготному рецепту выдавать метформин – таблетки, которые назначают больным сахарным диабетом второго типа. О том, откуда взялась проблема и когда она будет решена, "Облгазете" рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

На Среднем Урале зафиксировано снижение уровня преступности среди несовершеннолетних граждан. Сократилось и количество преступлений, совершённых в отношении детей. Об этом на состоявшейся вчера пресс-конференции заявил Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков. При этом общий уровень преступности в регионе стал несколько выше.