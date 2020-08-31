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Общество
31 августа 2020, 21:55

Минздрав рекомендовал субъектам РФ заготавливать донорскую кровь для производства иммуноглобулина

Иммуноглобулин

В 2020 году потребность России в противоклещевом иммуноглобулине составляет 850 литров. Фото: Павел Ворожцов.

Министерство здравоохранения РФ рекомендовало региональным станциям переливания крови подготовить запас донорской крови для производства иммуноглобулина. В 2020 году потребность России в противоклещевом иммуноглобулине составляет 850 литров.

По словам замминистра здравоохранения Олега Гриднева, для обеспечения регионов страны достаточным объёмом противоклещевого иммуноглобулина мощность производства должна составлять более 2 500 литров в год, однако на сегодняшний день в России ежегодно производится около 1 000 литров. В связи с нехваткой производственных мощностей станциям переливания крови рекомендуется делать запасы крови.

Как сообщает ТАСС, потребность в иммуноглобулине в нынешнем году составляет около 850 литров, но на 1 июля было закуплено лишь 410 литров. Также уточняется, что ежегодно от укусов клещей страдают почти 500 тыс. россиян, 10% из которых нуждаются в уколе иммуноглобулина.

В начале лета "Областная газета" рассказывала, с какими трудностями сталкиваются люди, которым необходимо введение иммуноглобулина, а также о том, как получить его бесплатно.

Напомним, что на Среднем Урале от укусов клещей пострадала почти 31 тыс. человек, из которых более 7 тыс. - дети.

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Областная газета Свердловской области

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