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1 сентября 2020, 19:58

Как жители Екатеринбурга встречают осень: рассказываем и показываем

  Галина Соловьёва
Школьницы

Фотокорреспонденты "Областной газеты" решили понаблюдать, как екатеринбуржцы проводят 1 сентября. Фото: Галина Соловьёва.

В первый день осени на Среднем Урале установилась по-летнему тёплая погода. К сожалению, уже в среду, 2 сентября, в Свердловскую область придут дожди, грозы и сильный ветер. Фотокорреспонденты "Областной газеты" решили понаблюдать, как екатеринбуржцы проводят 1 сентября.

Школы, колледжи и вузы по всей России открыли сегодня свои двери для учеников и студентов. В нынешнем году из-за ситуации с сохраняющейся угрозой распространения коронавирусной инфекции в Екатеринбурге были отменены все линейки и массовые мероприятия на 1 сентября. Однако это не помешало детям и подросткам отметить День знаний на свежем воздухе.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

В вузах сегодня прошли первые лекции. Например, председатель комитета Госдумы Федерального Собрания РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал студентам Уральского государственного юридического университета (УрГЮИ) об истории отечественных Конституций.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Даже в разгар рабочей недели в Екатеринбурге нашлось много желающих встретить тёплый осенний день на улице и просто отдохнуть.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Масочный режим, который действует в регионе до 7 сентября, соблюдается в уральской столице далеко не всеми.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

В районе перекрёстка улиц Малышева и Сакко и Ванцетти екатеринбуржцы могли наблюдать странное дефиле девушек в домашних халатах.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

В таком виде девушки вышли на улицы столицы Урала в рамках флеш-моба, который устроили организаторы проекта ToBeQueen. После прогулки в домашней одежде красавицы переоделись в вечерние платья, надели каблуки и снова прошагали по одной центральных улиц города.

Фото: Галина Соловьёва
Фото: Галина Соловьёва

Реакция окружающих была предсказуемой: водители сигналили, прохожие снимали их на телефон, улыбались или испуганно обходили мимо.

Областная газета Свердловской области

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