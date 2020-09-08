Актёра Михаила Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП

Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении смертельного ДТП в центре столицы. Фото: скриншот видео с Первого Канала.

Пресненский суд Москвы признал актёра Михаила Ефремова виновным в совершении смертельного ДТП в центре столицы. Мера наказания будет объявлена в конце судебного заседания.

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - передаёт слова судьи ТАСС.

Напомним, что авария в центре Москвы произошла 8 июня. Пострадавший водитель автомобиля Lada погиб в больнице от полученных травм. Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего мужчины с извинениями за свой поступок и подчеркнул, что не будет отмазываться от наказания. Родственники Сергея Захарова не пошли на контакт с актёром. 10 июня Таганский суд Москвы отправил актёра под домашний арест до 9 августа, но 30 июня ограничительная мера была продлена до 22 января 2021 года.

В ходе предварительного следствия Михаил Ефремов признавал вину, но затем отказался, так как его адвокат заявил, что нашёл доказательства невиновности актёра. Однако 3 сентября Михаил Ефремов всё-таки признал вину окончательно.

Прокурор попросила суд приговорить его к 11 годам колонии общего режима, а также частично удовлетворить иск старшего сына погибшего по поводу взыскания 500 тысяч рублей и полностью удовлетворить иск вдовы и младшего сына на 1 млн рублей. Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, предполагает, что актёру могут назначить от 6 до 8 лет лишения свободы.