Стало известно, кто может в 2021 году получить пенсию в России досрочно

В 2021 году с учётом переходного периода женщины будут выходить на пенсию с 56,5 лет, мужчины - с 61,5 года. Фото: Галина Соловьёва

В ПФР рассказали, кто может выйти на досрочную пенсию в следующем году. Безработные могут рассчитывать на неё за два года до наступления пенсионного возраста.

В 2021 году с учётом переходного периода женщины будут выходить на пенсию с 56,5 лет, мужчины - с 61,5 года. В этом году россияне начинали получать пенсиии по старости с 55,5 и 60,5 лет соответственно. В 2028 году для росисйских женщин пенсионный возраст будет установлен в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Однако если предпенсинер не может найти работу, у него есть шанс выйти на пенсию раньше срока.

"Подтверждение того, что человек не может трудоустроиться, выдаёт центр занятости. Важную роль играет тот факт, что человек не сам уволился с прежнего места работы, а был сокращён или потерял место в связи с ликвидацией предприятия", - пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд России.

К этому моменту страховой стаж у мужчин должен составлять не менее 25 лет, у женщин - 20 лет. Кроме того, у желающего выйти на пенсию досрочно должно быть минимальное число пенсионных коэффициентов: в 2020 году это 18,6. Ранее в Минтруде РФ подробно разъясняли условия досрочного выхода на пенсию.

Добавим, что право на досрочную пенсию имеют трудящиеся на тяжёлых и вредных производствах с учётом их общего страхового стажа и стажа на соответствующих видах работ, а также опекуны инвалидов с детства.

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