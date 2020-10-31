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Общество
31 октября 2020, 06:00

Вторая волна коронавируса, запрет на ночные посиделки в ресторанах и камнерезных дел мастера – самое интересное в номере «Областной газеты» от 30 октября 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Свердловская область оказалась не готова к повторной «вспышке» коронавируса. Почему вторая волна COVID-19 наводит панику у жителей, и кто виноват в сложившейся ситуации?

Общепит, как и таксисты, не знает, как исполнять новый указ губернатора. Защитные экраны, которые стали обязательными, ставят в тупик рестораторов. Не прибавляет радости и запрет на работу ночью.

Магия камня: в Екатеринбурге назвали лучших мастеров камнерезного искусства. «ОГ» публикует лучшие работы.

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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».

Областная газета Свердловской области
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