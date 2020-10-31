Доброе утро, дорогие читатели!
Свердловская область оказалась не готова к повторной «вспышке» коронавируса. Почему вторая волна COVID-19 наводит панику у жителей, и кто виноват в сложившейся ситуации?
Общепит, как и таксисты, не знает, как исполнять новый указ губернатора. Защитные экраны, которые стали обязательными, ставят в тупик рестораторов. Не прибавляет радости и запрет на работу ночью.
Магия камня: в Екатеринбурге назвали лучших мастеров камнерезного искусства. «ОГ» публикует лучшие работы.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».