Вторая волна коронавируса, запрет на ночные посиделки в ресторанах и камнерезных дел мастера – самое интересное в номере «Областной газеты» от 30 октября 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Свердловская область оказалась не готова к повторной «вспышке» коронавируса. Почему вторая волна COVID-19 наводит панику у жителей, и кто виноват в сложившейся ситуации?

Общепит, как и таксисты, не знает, как исполнять новый указ губернатора. Защитные экраны, которые стали обязательными, ставят в тупик рестораторов. Не прибавляет радости и запрет на работу ночью.

Магия камня: в Екатеринбурге назвали лучших мастеров камнерезного искусства. «ОГ» публикует лучшие работы.