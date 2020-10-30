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30 октября 2020, 21:16

Встреча главы свердловского минтранса с таксистами и программа благоустройства Екатеринбурга: сводка новостей

Защитное стекло в такси

Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге собрались таксисты, выражающие недовольство требованиями региональных властей по установке защитных экранов в автомобилях. Фото: Галина Соловьёва.

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Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге собрались таксисты, выражающие недовольство требованиями региональных властей по установке защитных экранов в автомобилях - многие из них считают, что выполнить указ губернатора за такой короткий срок невозможно. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков вышел к толпе и пригласил водителей встретиться за круглым столом, чтобы обсудить поручение главы региона и попытаться найти компромисс. О результатах встречи читайте в нашем материале.

Руководство Уральского федерального университета приняло решение о переводе студентов на дистанционную форму обучения в связи с угрозой распространения коронавируса. Такой формат обучения будет действовать до 1 февраля 2021 года.

Глава уральской столицы Александр Высокинский утвердил программу благоустройства на 2021 - 2025 годы. В частности, она подразумевает разработку проектов капремонта улиц Владимира Высоцкого и Малышева, реконструкции моста через реку Исеть на улице Малышева и путепровода в переулке Низовом.

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Областная газета Свердловской области

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