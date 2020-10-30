Встреча главы свердловского минтранса с таксистами и программа благоустройства Екатеринбурга: сводка новостей

Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге собрались таксисты, выражающие недовольство требованиями региональных властей по установке защитных экранов в автомобилях. Фото: Галина Соловьёва.

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Утром на площади 1905 года в Екатеринбурге собрались таксисты, выражающие недовольство требованиями региональных властей по установке защитных экранов в автомобилях - многие из них считают, что выполнить указ губернатора за такой короткий срок невозможно. Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков вышел к толпе и пригласил водителей встретиться за круглым столом, чтобы обсудить поручение главы региона и попытаться найти компромисс. О результатах встречи читайте в нашем материале.

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