Когда отправят трамвай до Пышмы, возможно ли перенести Среднеуральскую птицефабрику и получение Академическим статуса городского района: самое интересное в номере 207 от 6 ноября 2020 год

Доброе утро, дорогие читатели!
Первый номер после праздника, удачно разделившего неделю выходным днём, отвечает на вопросы, давно интересующие свердловчан: например, когда власти муниципалитета пустят скоростной трамвай в Верхнюю Пышму (спойлер – сроки сдвигаются).
Возможно ли в ближайшее время перенести Среднеуральскую птицефабрику?
И когда Академический, только что получивший официальный статус городского района, обзаведётся своими государственными и муниципальными структурами?
Но в номере еще много интересного: например, интервью с дирижёром Антоном Шабуровым, воспоминание о Евгении Родыгине, и предварительные итоги выборов в США.
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».