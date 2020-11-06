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Общество
6 ноября 2020, 06:00

Когда отправят трамвай до Пышмы, возможно ли перенести Среднеуральскую птицефабрику и получение Академическим статуса городского района: самое интересное в номере 207 от 6 ноября 2020 год

Доброе утро, дорогие читатели!

Первый номер после праздника, удачно разделившего неделю выходным днём, отвечает на вопросы, давно интересующие свердловчан: например, когда власти муниципалитета пустят скоростной трамвай в Верхнюю Пышму (спойлер – сроки сдвигаются).

Возможно ли в ближайшее время перенести Среднеуральскую птицефабрику?

И когда Академический, только что получивший официальный статус городского района, обзаведётся своими государственными и муниципальными структурами?

Но в номере еще много интересного: например, интервью с дирижёром Антоном Шабуровым, воспоминание о Евгении Родыгине, и предварительные итоги выборов в США.

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