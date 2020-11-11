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11 ноября 2020, 23:44

Москва отменяет Новый год

Часы на фоне новогодней ёлки

Сергей Собянин отметил, что Новый год - большой семейный праздник, и у нас огромная традиция в России праздновать его дома. Фото: Павел Ворожцов

Власти Москвы решили отменить массовые новогодние гуляния и Рождественский фестиваль из-за коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"До Нового года ещё далеко, но, тем не менее массовые мероприятия, очевидно, что проводиться в этой ситуации не будут. Мы приняли решение о запрете массовых культурных мероприятий, включая в том числе и крупные рождественские и новогодние мероприятия", - сообщил мэр Москвы в интервью Первому каналу.

Сергей Собянин отметил, что Новый год - большой семейный праздник, и у нас огромная традиция в России праздновать его дома.

Ранее мэр столицы ввёл коронавирусные ограничения сроком действия до 15 января 2021 года. Среди них - перевод студентов на дистант, закрытие детских развлекательных центров, отмена культурных, выставочных, развлекательных и зрелищных мероприятий с участием зрителей.

Известно, что в Екатеринбурге обсуждается возможность отказа от ледового городка. Окончательное решение будет озвучено в эту пятницу, после собрания оргкомитета по новогодним праздникам.

Добавим, что в Москве в последние дни ежедневно выявляют более 4 тысяч новых заразившихся COVID-19. В Екатеринбурге - около 200.

Областная газета Свердловской области

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