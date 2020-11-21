Гид по фестивалю «Россия», мамонты в Шарташском лесопарке и возможное продление учебного года для свердловских школьников: самое интересное в номере «Облгазеты» за 21 ноября

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня суббота, можно хорошо выспаться и неспешно прочитать свежий номер «Областной газеты»

Учебный год для школьников Свердловской области могут продлить. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков. О том, почему необходимы такие меры и каким будет ЕГЭ в следующем году, читайте здесь.

В четверг губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву представили мастер-план развития рекреационно-оздоровительного кластера «Шарташский лесной парк» в Екатеринбурге – документ с подробными планами по развитию территории, рассчитанный на десять лет. Первый участок уже практически готов. В южной части парка, возле парковки на Песках вовсю идёт строительство детской площадки. Кроме большого игрового комплекса на ней монтируют бронзовые скульптуры животных, которые населяли Урал в доисторический период – мамонтов, шерстистого носорога, пещерных львов, зубра и большерогого оленя. Подробности и фоторепортаж – в материале «Облгазеты».

А теперь о культуре. Екатеринбург и несколько других городов Свердловской области уже готовы к 31-му Открытому фестивалю документального кино «Россия». В нынешнем году сроки его проведения сдвинули на полтора месяца – он пройдёт с 23 по 28 ноября. Представляем гид по старейшему фестивалю документального кино, который впервые пройдёт и офлайн, и онлайн.

И напоследок о делах усадебных и садовых. Усадьбу Виталия Черепанова ни с какой другой в Висиме не спутаешь. Издалека видна крыша особняка – не обычная черепица, а картина маслом – 10-метровый уральский пейзаж. У ворот же начинается рукотворная сказка. Удивительные творения из дерева и металла приветствуют гостей в палисаднике, на подворье и в огороде. Подробности – в материале «Облгазеты».