Продление самоизоляции для пожилых граждан и штормовое предупреждение на Среднем Урале: главные новости

Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 7 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь подводит итоги дня и рассказывает о главных событиях к этому часу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 7 декабря. Кроме того, этим документом глава региона продлил дистант для учеников 6-10 классов ещё на одну неделю - до 28 ноября.

Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение на 21 ноября. На территории Среднего Урала ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

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