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20 ноября 2020, 20:40

Продление самоизоляции для пожилых граждан и штормовое предупреждение на Среднем Урале: главные новости

Пенсионер

Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 7 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Добрый вечер! "Областная газета" вновь подводит итоги дня и рассказывает о главных событиях к этому часу.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 7 декабря. Кроме того, этим документом глава региона продлил дистант для учеников 6-10 классов ещё на одну неделю - до 28 ноября.

Свердловские синоптики продлили штормовое предупреждение на 21 ноября. На территории Среднего Урала ожидается сильный ветер с порывами до 20 м/с.

Президент России Владимир Путин упразднил Россвязь и Роспечати. Такое решение принято с целью совершенствования госуправления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, сокращения административных барьеров, а также оптимизации полномочий и численности федеральных госслужащих.

Рособрнадзор принял решение о переносе сроков написания итогового сочинения по русскому языку. Мероприятие для выпускников школ перенесли с 3 декабря на апрель 2021 года. Подробности читайте здесь.

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Областная газета Свердловской области

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